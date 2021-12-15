Москва, 15 декабря, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Главным вызовом для строительной отрасли является подорожание стройматериалов. Об этом 15 декабря заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами строительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

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Он рассказал, что стоимость металла и битума выросла примерно на 70%, подорожали лесоматериалы.

«Но в том же время у нас на 100% вырос песок. Вот мы не понимаем, почему песок, где доли импорта вообще нет, должен вырастать на 100%», — сказал Хуснуллин.

По его мнению, работу по сдерживанию цен на стройматериалы нужно «усилить кратно», при этом необходимо участие федеральных министерств, ФАС и регионов.