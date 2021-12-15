Рига, , 15:42 — REGNUM Со среды, 15 декабря 2021 года, согласно вступившим в силу требованиям к работникам частного сектора Латвии, очная работа возможна только при наличии ковид-сертификата. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv.

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Работодателям даны полномочия сначала отстранить на срок до трех месяцев, а затем и уволить тех, у кого нет ковид-сертификата о вакцинации либо перенесенной коронавирусной инфекции.

Отмечается, что у более чем 60 000 работников страны нет сертификата, что делает невозможным «со дня» выполнение ими своих трудовых обязанностей. Такие работники могут перейти в теневую экономику или отправиться на заработки за границу, заявил председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Янис Эндзиньш.

Самый низкий уровень вакцинации наблюдается в транспортной отрасли и складировании — около 14 600 человек или 19% сотрудников не имеют действующего сертификата. Ситуация затруднит работу в секторе, где нехватка рабочей силы ощущалась еще до ковид-кризиса, считает Александр Поцилуйко, глава ассоциации Latvijas auto, представляющей около половины международных перевозчиков в Латвии.

Немало таких лиц и в строительном секторе, признал Нормундс Гринбергс, глава Латвийской ассоциации строителей. «Уже сейчас строители увольняются, договорившись с работодателем о статусе безработного до весны. Или уезжают за рубеж, где хватает отрицательного результата теста на Covid-19. Часть работников, не особо раздумывая, поедет в Скандинавию или на Запад за прибылью», — уверен он.