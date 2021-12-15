Москва, , 15:41 — REGNUM Опасения по поводу того, что в РФ будет резкий скачок курса доллара после новогодних каникул, выглядят необоснованными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Валерия Литвин.

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«Дело в том, что Россия накопила достаточно золотовалютных резервов для обеспечения стабильности курса рубля, — сказала Литвин. — Рост цен на нефть и газ предвосхищает формирование положительного сальдо торгового и платежного балансов РФ в 2021 году. Это опять же позволит пополнить золотовалютные резервы. Кроме того, не следует забывать о сезонном колебании валютных курсов. Как правило, при прочих равных условиях это проявляется в небольшом росте курсов евро и доллара в январе — начале февраля, а затем в июле — августе, после чего следует снижение курсов».

По ее словам, такие сезонные колебания можно объяснить ростом спроса на иностранную валюту в период отпусков и праздничных дней, когда многие жители РФ выезжали за рубеж.

«Однако и этот девальвационный фактор в данный момент под вопросом, поскольку зарубежные поездки в условиях пандемии достаточно сложно реализовать», — подытожила Литвин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря рубль отступил на торгах на фоне крепких позиций американской валюты.

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