Ташкент, 15 декабря, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Сенат (верхняя палата) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана одобрил 15 декабря закон «О трансплантации органов и тканей человека», сообщает пресс-служба верхней палаты.

Minzdrav.gov.ru Операция по трансплантации почки

Отмечается, что на протяжении многих лет отсутствие законодательной базы по трансплантации привело к застою трансплантологии как клинической науки и утрате возможности спасать жизни многих пациентов с соответствующими заболеваниями.

«Эта ситуация вынуждает некоторых больных проводить эти операции в зарубежных медицинских учреждениях, несмотря на их дороговизну», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что непарные органы человека (сердце, печень, поджелудочная железа и другие органы) могут быть извлечены только из трупа.

«Чтобы трансплантация прошла успешно, трансплантат, то есть орган, который будет пересажен, должен быть удален из трупа сразу после выдачи свидетельства о смерти, прежде чем какие-либо обстоятельства не помешали трансплантату нормально функционировать», — указали в пресс-службе.

В этой связи отмечается, что одобренный закон был разработан с целью устранения этих недостатков, расширения спектра оказания квалифицированной медицинской помощи гражданам и возможности возвращения тяжелобольных пациентов к полноценной жизни.

«При его разработке было изучено законодательство Германии, Польши, России, Белоруссии, Украины, Молдавии и США, касающееся трансплантации», — отмечает пресс-служба.