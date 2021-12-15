Канберра, , 15:51 — REGNUM Персонал, находящийся на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса, может столкнуться с серьезной нехваткой навыков со стороны своих коллег, если не будут срочно предприняты меры для увеличения числа людей, получающих профессиональное образование в тех отраслях экономики Австралии, которые на себе испытали все негативные последствия локдаунов. Об этом 15 декабря сообщил новостной портал news.com.au.

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По данным Национального центра исследований в области профессионального образования (NCVER), к марту 2021 года общее количество лиц, проходящих стажировку в организациях, не связанных со сферой торговли, упало до 119 228 человек. К ним относятся лица, занятые в домах престарелых, ресторанах, кафе, гостиницах и прочих заведениях сферы гостеприимства.

«По всей стране мы сталкиваемся с кризисом из-за отсутствия профессиональных навыков. Идет ли речь о мяснике или сотруднике закусочной, работнике по уходу за детьми или уборщице, слишком многие отрасли пострадали из-за того, что правительство десять лет не обращало на это внимание», — завил представитель Лейбористкой партии Австралии по трудовой политике Ричард Марлес.

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