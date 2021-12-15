Мадрид, , 15:37 — REGNUM Футболисты мадридского «Реала» Лука Модрич и Марсело заразились коронавирусом. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба клуба.

Лука Модрич Www.realmadrid.com

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Отмечается, что тесты на коронавирус у футболистов дали положительный результат. Пока неизвестно, переведут ли команду на карантин или отменят матчи.

Ближайший матч «Реала» запланирован на 19 декабря. В рамках 18-го тура чемпионата Испании мадридский клуб сыграет с «Кадисом».

В нынешнем сезоне Модрич сыграл за команду 18 матчей и отдал пять голевых передач. Марсело провёл пять встреч и не отметился результативными действиями.

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