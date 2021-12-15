Футболисты «Реала» Модрич и Марсело заразились коронавирусом
Мадрид, 15 декабря, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Футболисты мадридского «Реала» Лука Модрич и Марсело заразились коронавирусом. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба клуба.
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Отмечается, что тесты на коронавирус у футболистов дали положительный результат. Пока неизвестно, переведут ли команду на карантин или отменят матчи.
Ближайший матч «Реала» запланирован на 19 декабря. В рамках 18-го тура чемпионата Испании мадридский клуб сыграет с «Кадисом».
В нынешнем сезоне Модрич сыграл за команду 18 матчей и отдал пять голевых передач. Марсело провёл пять встреч и не отметился результативными действиями.
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