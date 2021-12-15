Ярославль, , 15:56 — REGNUM Ярославское региональное отделение Фонда социального страхования не располагает данными о количестве врачей, переболевших COVID-19 и умерших от этой болезни. Об этом отделение ФСС сообщило в официальном ответе на запрос ИА REGNUM.

Медик в защитном костюме Rosminzdrav.ru

«Вопрос мониторинга и контроля заболеваемости граждан, в том числе медицинских работников, не относится к компетенции Фонда социального страхования Российской Федерации» , — говорится в ответе.

Напомним, ранее ИА REGNUM запрашивало аналогичную информацию в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. Чиновники указали, что этим вопросом занимается фонд социального страхования. Через фонд проходят выплаты медикам за заражение и смерть на рабочем месте в соответствии с указом президента «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников».

Отметим, что в соседней Костромской области такая статистика не является секретной. На конец ноября в регионе было зафиксировано 1049 случаев заражения медиков. Девять специалистов скончались, получив заражение на рабочем месте. Об этом сообщил департамент здравоохранения Костромской области в ответ на аналогичный запрос.

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