Ташкент, 15 декабря 2021, 15:36 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и его пакистанский коллега Шах Махмуд Курейши 15 декабря обсудили вопросы двусторонних связей, сообщает МИД Узбекистана.
«В ходе беседы обсуждены текущее состояние и перспективы развития многопланового узбекско-пакистанского стратегического партнерства», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Отдельное внимание стороны уделили вопросам взаимодействия сторон в рамках ООН, ОИС (Организации исламского сотрудничества) и других международных институтов.
«Рассмотрен график предстоящих контактов на различных уровнях», —сообщает пресс-служба МИД.