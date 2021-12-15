Москва, 15 декабря, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Традиционно, чем выше разделение труда в конкретном городе или стране или, другими словами, чем больше профессий, тем богаче это территориальное объединение, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегическим коммуникациям российского офиса компании GoStudent, одного из лидеров мирового онлайн-обучения Дмитрий Дригайло.

Офисный работник

«Рост спроса на рынке труда может свидетельствовать как о росте общего благосостояния, так и проблеме с подготовкой определенных кадров, к примеру, по инженерным специальностям. А их-то как раз и не хватает.

Также, очевидно, недобор среди голубых воротничков — курьеров, строителей, водителей, сантехников, клинеров — количество трудовых мигрантов сократилось, а соотечественники не очень охотно идут на эти работы.

А зачастую, будучи готовыми пойти не знают, как и где получить актуальную информацию о вакансиях. Здесь вовремя подоспели кадровые маркетплейсы, но пока на них зарегистрирована очень небольшая часть работников.

Что касается перечня регионов России, где более всего нуждаются в работниках, — тут ничего удивительного. Крупные развивающиеся региональные экономики: Московская агломерация, Татария, Краснодарский край, который за последний год принял более миллиона новых жителей, Нижегородская и Ростовская области — это всё «области притяжения», регионы-доноры, в которых много бизнеса, много производств, и которые нуждаются в людях практически всех профессий.

С другой стороны, Приморский край, Амурская, Иркутская области, да и все регионы к востоку от Урала столкнулись с депопуляцией и нуждаются в работниках, которые могли бы заместить тех, кто уехали.

Может ли в поиске работников помочь система образования? Может и должна. Вопрос подготовки инженерных кадров в России наиболее болезненный. Это связано с отсутствием целых классов отраслей в России, от микроэлектроники до машиностроения.

Условно говоря, у нас нет полного производственного цикла, от создания микропроцессора до внедрения электронных компонентов в готовую продукцию, ноутбуки, смартфоны, машины. Дать профориентацию в соответствии с мировыми тенденциями — задача школы, института, дополнительного образования.

Сегодня и в ближайшие годы наиболее перспективными профессиями будут оставаться инженерно-технические, со всё большим разделением на подспециальности. Сюда можно отнести отрасли программного обеспечения и оборудования, так называемые софт и железо, внутри которых будет углубляться и расширяться область применения технических навыков.

Инженер по созданию микропроцессора, инженер по программированию нейронных сетей, инженер по машинному обучению и виртуальной реальности — вот лишь некоторые профессии будущего и, так сказать, наступившего настоящего.

Система школьного и профессионально-технического образования изо всех сил старается успеть за трендами в области использования человеческого капитала. Но не успевает.

В помощь регулярному школьному и университетскому образованию приходят провайдеры онлайн-обучения и репетиторских услуг, которые не просто наверняка знают, что востребовано на рынке, но и могут предложить клиенту идеально подходящего ему преподавателя из любого региона мира по любой специальности.

И всё больше людей используют возможность профориентации, получения дополнительных знаний в такой образовательной модели on-demand, приобретая новые навыки, или «прокачивая» ранее полученные — в технологических специальностях, в языках, в социальной, экономической, юридической сферах.

И мы видим тенденцию, что вскоре технологические инновации и искусственный интеллект в образовании станет верным помощником тем, кто хочет получить новую работу, реализоваться в смежной отрасли, приобрести новую профессию и т. д.

Это опять-таки «наступившее настоящее» — те, кто работают с 09:00 до 18:00 редко зарабатывают много. Успех в карьере сегодня — это работа 24/7 + постоянное саморазвитие», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на российском рынке труда зафиксировали максимальный с 2014 года дефицит работников. Он растёт с начала года по мере восстановления деловой активности.