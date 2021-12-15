Ярославль, , 15:39 — REGNUM В Ярославле суд отправил обратно в прокуратуру уголовное дело бывшего заместителя директора государственного жилищного надзора Ярославской области Анны Апольской. Об этом рассказали в Ярославском областном суде.

Анна Апольская Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, деньги передавались директорами управляющих компаний в Тутаеве — Алексеем Коврижко и Галиной Киселёвой «за общее покровительство» работы со стороны департамента. Взятки получал сначала замдиректора департамента Олег Бойченко, а затем и сменившая его на должности Апольская. Арестовали взяточников в 2019 году.

15 декабря Ленинский районный суд должен был рассмотреть дело Анны Апольской, однако суд решил вернуть дело в прокуратуру для «устранения препятствий его рассмотрения судом».

Сегодня же областной суд рассматривал апелляцию Олега Бойченко, которого Тутаевский суд уже приговорило к шести годам лишения свободы. Его апелляцию оставили без удовлетворения.

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