Москва, 15 декабря, 2021, 15:34 — ИА Регнум. На сегодняшний день запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) снизились почти до уровня закачки, а в ПХГ Европы отобрана треть от закачанного летом объема голубого топлива. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба компании «Газпром».

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«По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объем активного газа в европейских подземных хранилищах — на 24,5% (на 19,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрана уже одна треть (32,6%) от объема газа, закачанного в летний период», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на данный момент в ПХГ Украины запасы голубого топлива снизились до 15,34 млрд куб. м, что ниже прошлогодних показателей на 39,2% (на 9,9 млрд куб. м) и почти соответствует уровню на начало закачки в нынешнем году — 15,29 млрд куб. м.

«Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что президент Украины Владимир Зеленскийправит по принципу «царствуй лёжа на боку», как в сказке великого русского поэта Александра Пушкина.