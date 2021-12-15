Кишинёв, , 15:33 — REGNUM По мнению президента Молдавии Майи Санду, жители республики хотят вступления Молдавии в Евросоюз. Об этом она заявила в интервью Reuters.

Майя Санду European People's Party

«Молдова хочет однажды стать членом ЕС, — сказала Санду. — Мы хотели бы добиться этого как можно скорее».

Глава Молдавии также обвинила Москву в том, что она якобы пытается помешать прозападному курсу Кишинёва. Санду также выразила сожаление, что на территории Приднестровья находятся российские миротворцы. Она настаивает на их выводе из региона.

Стоит отметить, в сентябре 2020 года молдавская Ассоциация социологов и демографов провела соцопрос. Жителей Молдавии спросили: хотят они вступления в Евросоюза или в Евразийский экономический союз.

40,1% респондентов высказались за ЕАЭС, а вступление в ЕС поддержали 39,4% опрошенных. Ещё 10,6% участников опроса заявили, что Молдавии никуда не нужно вступать.

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