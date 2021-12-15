София, 15 декабря 2021, 15:33 — REGNUM Уровень безработицы в Болгарии в сентябре-ноябре текущего года составил 4,8%, что является рекордно низким показателем в новейшей истории страны. Об этом 15 декабря со ссылкой на Государственное агентство занятости Республики Болгария пишет софийская газета «Монитор».

Владимир Соколов. Безработица. 1986
Владимир Соколов. Безработица. 1986

Согласно официальным данным, по состоянию на 1 декабря 2021 года число зарегистрированных безработных лиц в Болгарии составило 158 247 человек, что на 27% меньше, чем в прошлом году. К работе приступил 13 131 человек, ранее состоявший на учете в службе занятости.

По словам представителей министерства труда и социальной политики, государство продолжает реализацию программы масштабной помощи безработным гражданам. Предполагается, что в первом квартале 2022 года для этого из госбюджета будет выделено около 10 миллионов левов ($6,5 млн).