Москва, , 15:32 — REGNUM Подтопление в Тулуне (Иркутская область) могло быть вызвано жаждой наживы собственников ГЭС Ангарского каскада. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря, такую версию выдвинул депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

Последствия паводка в городе Тулун Mchs.gov.ru

«У нас куча родников, куча ГЭС, куча других объектов сегодня принадлежат иностранцам, которые в принципе не несут ответственность или, может быть, покрываются кем-то, потому что, как считают специалисты, подтопление Тулуна вызвано сверхнормативным сбросом для того, чтобы получить больше электроэнергии, экспортируемой в Китай американскими собственниками Ангарского каскада», — сказал Коломейцев в Госдуме.

В конце июня 2019 года в Иркутской области из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна, начались паводки. Всего с 25 июня в Иркутской области было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб был нанесен городам Нижнеудинск и Тулун.

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