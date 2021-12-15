Москва, 15 декабря, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Подтопление в Тулуне (Иркутская область) могло быть вызвано жаждой наживы собственников ГЭС Ангарского каскада. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря, такую версию выдвинул депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

Mchs.gov.ru Последствия паводка в городе Тулун

«У нас куча родников, куча ГЭС, куча других объектов сегодня принадлежат иностранцам, которые в принципе не несут ответственность или, может быть, покрываются кем-то, потому что, как считают специалисты, подтопление Тулуна вызвано сверхнормативным сбросом для того, чтобы получить больше электроэнергии, экспортируемой в Китай американскими собственниками Ангарского каскада», — сказал Коломейцев в Госдуме.

В конце июня 2019 года в Иркутской области из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна, начались паводки. Всего с 25 июня в Иркутской области было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб был нанесен городам Нижнеудинск и Тулун.

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