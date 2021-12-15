Казань, , 15:49 — REGNUM В Татарии для запуска салютов определены более 700 площадок. Об этом заявил главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

Салют Mil.ru

«В прошлые новогодние праздники в республике было создано более тысячи таких площадок. Сейчас мы продолжаем работу, думаю, что к Новому году число мест, где можно будет запускать салюты, станет больше», — приводит «Татар-информ» слова спикера.

В Казани пока оборудованы четыре площадки. Подобные территории имеются во всех районах республики.

ИА REGNUM напоминает, с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в Татарии действует особый противопожарный режим. Нарушителям грозят штрафы от 2 до 400 тыс. рублей.

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