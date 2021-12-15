Волгоград, , 16:02 — REGNUM Награды специалистам различных отраслей, внёсших свой вклад в строительство храма Александра Невского в Волгограде, вручил 15 декабря губернатор Андрей Бочаров. Торжественная церемония прошла в возрождённом соборе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Восстановленный собор Александра Невского в Волгограде Https://www.volgograd.ru/

Почётными грамотами и медалями награждены 26 человек — каменщики, слесари, прорабы, проектировщики, архитекторы компании «Приволжтрансстрой», специалисты облгосэкспертизы. Возрождение храма, утраченного в 30-е годы ХХ века, начали в 2016 году, его возводили исключительно на народные пожертвования. Завершилось строительства в Год 800-летия великого русского полководца.

«Благодарю вас от имени многих поколений жителей Царицына-Сталинграда-Волгограда за реализацию мечты, за ваше ответственное отношение к делу, неравнодушие. Желаю вам всем здоровья, добра, многих и многих свершений во благо любимого Отечества», — поздравил присутствующих глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, восстановленный собор освятили 19 сентября 2021 года, церемонию проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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