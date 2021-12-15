Волгоградский губернатор наградил строителей храма Александра Невского
Волгоград, 15 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Награды специалистам различных отраслей, внёсших свой вклад в строительство храма Александра Невского в Волгограде, вручил 15 декабря губернатор Андрей Бочаров. Торжественная церемония прошла в возрождённом соборе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
Почётными грамотами и медалями награждены 26 человек — каменщики, слесари, прорабы, проектировщики, архитекторы компании «Приволжтрансстрой», специалисты облгосэкспертизы. Возрождение храма, утраченного в 30-е годы ХХ века, начали в 2016 году, его возводили исключительно на народные пожертвования. Завершилось строительства в Год 800-летия великого русского полководца.
Как сообщало ИА REGNUM, восстановленный собор освятили 19 сентября 2021 года, церемонию проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.