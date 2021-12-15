Владикавказ, 15 декабря, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В Северной Осетии предстанут перед судом организаторы незаконного бизнеса. Четверо жителей региона разливали воду неизвестного качества и продавали подделку под известной торговой маркой. Однако этот факт был установлен сотрудниками правопорядка в декабре 2019 года. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Вода

В рамках расследования уголовного дела о незаконном использовании средств индивидуализации товара было установлено, что задержанные приобрели расходные материалы и этикетки с логотипами известной торговой марки. Обклеивая ими бутылки с водой неизвестного качества, они продавали её, извлекая немалую прибыль.

«Всего из незаконного оборота сотрудниками полиции было изъято более 41 тысячи бутылок контрафакта объемом 1,5 литра каждая. Общий ущерб, причиненный правообладателю, превысил 1,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.