Москва, 15 декабря, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Одним из результатов пандемии стал рост социальной напряженности в странах Европейского союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявили доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Валерия Литвин и профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Константин Криничанский.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По их словам, прежде всего пандемия повлияла на изменение структуры спроса и предложения в разных странах. Серьезно пострадали сфера услуг, гостинично-ресторанный сектор, туристическая отрасль. Существенно упали объемы товаро‑ и пассажироперевозок. Это предопределило сокращение спроса на товары и услуги одних отраслей и его рост на продукцию других, особенно связанных с обеспечением безопасности людей в период пандемии. Например, резко возрос спрос на товары первой необходимости.

Как полагают экономисты, изменение структуры спроса предопределило соответствующее подстраивание структуры предложения товаров и услуг.

Однако, по мнению Литвин и Криничанского, это краткосрочные изменения и в средне‑ и долгосрочной перспективе ситуация вернется к «допандемийному уровню».

«В связи с этим классически, по Дж. М. Кейнсу, совокупный спрос держался на государственных закупках, которые не позволили национальным экономикам в буквальном смысле рухнуть, — рассказали экономисты. — Бесспорно, это увеличило во многих странах государственный долг, однако позволило удержать экономики от еще более глубокого падения ВВП. В мирохозяйственном масштабе происходит смещение центров экономической силы и влияния. Можно констатировать существенное падение ВВП на душу населения в странах ЕС, рост безработицы, социальной напряженности и уровня дифференциации населения».

Как подчеркнули экономисты, на этом фоне макропоказатели России и Китая в соответствующий период выглядят более оптимистично.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российское население в большей степени, чем европейское, защищено от внешних инфляционных вызовов.