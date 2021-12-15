Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM Новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия, который возвели в Петербурге меньше чем за полгода, начал прием первых пациентов. Об этом 15 декабря проинформировали в пресс-службе Смольного.

Новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия в Петербурге. Gov.spb.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что строительство нового многопрофильного лечебно-диагностического корпуса больницы началось в феврале 2021 года. Менее чем за пять месяцев, благодаря применению современных технологий — модульных конструкций — был построен шестиэтажный стационар общей мощностью 305 мест, при необходимости он может вместить до 381 койки, площадью около 20 тыс. кв. метров. Его полностью отдадут под работу с пациентами, зараженными коронавирусом, таким образом будет снижена нагрузка на другие ковидные стационары.

«Для оказания помощи больным с COVID-19 к каждой койке подведен кислород. Есть отделение реанимации. Приемное отделение разделено на боксы. Установлен аппарат компьютерной томографии с высокой пропускной способностью. Применено новое решение для карет скорой помощи, они приезжают в теплый бокс», — уточнили в пресс-службе.

Новый стационар посетил губернатор Петербурга Александр Беглов, который заметил, что корпус больницы св. Георгия стал четвертым новым корпусом с начала пандемии. До этого подобные корпуса были открыты в Госпитале для ветеранов войн, в 33-й больнице в Колпино, в больнице Святителя Луки.

«Сейчас строится пятый стационар-трансформер — в Институте скорой помощи имени Джанелидзе», — сказал Беглов.

В этом году также начато проектирование нового корпуса больницы №15 на 600 коек. При необходимости быстро может быть трансформирован в стационар для лечения инфекций на 700 мест.

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