Москва, 15 декабря, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Не имея точных данных о динамике рабочей силы, можно лишь предполагать, какие факторы сыграли главную роль в росте числа открытых вакансий в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«Конечно, есть большой соблазн объяснить ситуацию восстановительным экономическим ростом, который сейчас переживает наша страна.

Но, судя по тому, что тенденция к росту числа открытых вакансий обозначилась ещё в 2020 году, дело не только в оживлении экономики.

Во-первых, пандемия коронавируса привела к значительному оттоку из России гастарбайтеров.

Многие из них уехали ещё в 2020 году на фоне локдаунов, затем столкнулись с ограничениями на въезд, и так до сих пор не вернулись. Сейчас эти вакансии на фоне роста спроса в экономике приходится замещать.

Во-вторых, не стоит забывать, что пандемия продолжает уносить большое количество российских граждан, причем многие из них — люди трудоспособного возраста. Соответственно, освобождаются вакансии, а количество безработных снижается.

Это напоминает ситуацию, сложившуюся в Европе во времена эпидемии «черной смерти» в Средние века на фоне сокращения населения работники стали таким ценным ресурсом, что лендлордам пришлось смягчать условия аренды земли», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования, на рынке труда в России в 2021 году зафиксировано рекордное количество открытых вакансий в России за семь лет (с 2014 года).

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