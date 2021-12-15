Варшава, , 15:25 — REGNUM Социологический центр IBRiS провел исследование общественного мнения в Польше по поводу отношения к строительству атомной электростанции на территории их республики. Результаты были обнародованы в издании Rzeczpospolita.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам опроса оказалось, что 74% респондентов поддерживают идею строительства АЭС в Польше. Иной точки зрения придерживается лишь 20%. Остальные 6% не имеют четкого ответа на поставленный вопрос.

Исследование было проведено 9−10 декабря. В нем приняло участие 1 080 взрослых жителей Польши.