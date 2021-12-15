Варшава, 15 декабря, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Пресс-служба Пограничной службы Польши 15 декабря сообщила, что за последние сутки было зафиксировано 29 попыток незаконного пересечения границы республики с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов.

Граница

«Это один из самых низких показателей уровня незаконного пересечения границы с начала миграционного кризиса», — говорится в сообщении погранслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. На помощь пограничникам направилось около 10 тысяч военнослужащих. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.

В начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.