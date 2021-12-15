Брюссель, , 15:23 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать своих союзников.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать своих союзников, и у России нет права диктовать такой выбор», — сказал Столтенберг в рамках совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Он также заявил, что со стороны альянса будет продолжено оказание Тбилиси и Киеву политической и практической поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Украина и Грузия будут соответствовать требованиям Североатлантического альянса, то вопрос по членству этих двух стран в НАТО может продвинуться.

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