Брюссель, 15 декабря 2021, 15:23 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать своих союзников.
Он также заявил, что со стороны альянса будет продолжено оказание Тбилиси и Киеву политической и практической поддержки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Украина и Грузия будут соответствовать требованиям Североатлантического альянса, то вопрос по членству этих двух стран в НАТО может продвинуться.
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