Чебоксары, , 15:22 — REGNUM В Чувашии капремонт и двухлетнее содержание участка дороги в Красноармейском районе обойдётся почти в 255 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Капитальный ремонт Иван Шилов © ИА REGNUM

Заказчиком выступает казённое учреждение «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики». Речь идёт о контракте жизненного цикла на капитальный ремонт и содержание дороги Чебоксары — Сурское (км 41+330 — км 53+120) в Красноармейском районе (2Б этап, км 44+000 — км 48+125).

Согласно документу, на капремонт участка длиной 3,929 км (без длины моста) предоставляется семь месяцев с двумя технологическими перерывами (с 1 июня по 31 августа 2022 года, с 1 мая по 31 августа 2023 года). Содержать дорогу подрядчик должен будет два года, начиная с 1 января 2022 года и до 31 декабря 2023 года.

Максимальная цена контракта определена в размере 272 727 242 рублей. Данные средства выделяются из республиканского бюджета.

Победителем торгов признано ООО «Воддорстрой» (Цивильский район Чувашии). По итогам аукциона стоимость затрат снижена на 17 727 281 рубль (или на 6,5%) — до 254 999 961 рубля.