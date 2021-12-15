Москва, 15 декабря, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о государственной поддержке кинематографии, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Инициатива направлена на установление полного государственного финансирования производства и проката отдельных категорий фильмов, общественная значимость и художественная ценность которых не может измеряться доходами от их проката и показа.

Предусматривается возможность полного государственного финансирования производства и проката нескольких видов национальных фильмов: художественные (игровые), документальные (неигровые) и анимационные фильмы, являющиеся дебютными фильмами, создаваемыми режиссерами-выпускниками федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, реализующих основные образовательные программы высшего образования в области кинематографии по специальности «Режиссура кино и телевидения», по творческо-исполнительской специальности «Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам)» в течение пяти лет после получения ими высшего образования.

Господдержку смогут получить и документальные (неигровые), в том числе научно-популярные, фильмы; уникальные авторские анимационные фильмы, а также «иные фильмы — в исключительных случаях с учетом художественной и культурной значимости кинопроекта».

Сейчас предусмотрено, что государственное финансирование производства национального фильма, как правило, не может превышать 70% сметной стоимости его производства.