Лондон, , 15:21 — REGNUM Международная деловая газета Financial Times объявила «Человеком года» американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска. Об этом издание сообщает 15 декабря.

Илон Маск (сс) JD Lasica

Такое звание газета присудила генеральному директору Tesla Inc. и основателю компании SpaceX за «исторический сдвиг в мировой автомобильной промышленности в сторону электромобилей». Financial Times, напомним, была основана в Лондоне в 1888 году.

Маск поблагодарил издание и заявил, что на протяжении долгого времени его и компанию Tesla считали в автомобильной отрасли «дураками и мошенниками». Критики утверждали, что электромобили Маска не будут работать, а если их всё же выпустят — не будут пользоваться спросом.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Маска признал «Человеком года» журнал Time. В 2020 году он присвоил это звание президенту и вице-президенту США Джо Байдену и Камале Харрис.

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