Казань, 15 декабря, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Татарии в предстоящие сутки сохранится туман и гололёд. Соответствующее предупреждение опубликовано 15 декабря республиканским управлением Гидрометцентра.

Snim.net Гололед

По данным метеослужб, вечером 15 декабря, с сохранением ночью и утром 16 декабря местами по Татарии ожидаются гололёд и туман. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, возможен небольшой снег, ночью местами до умеренного, в отдельных районах с моросью. Ветер юго-западный слабый с переходом до умеренного. Ночью температура воздуха составит —3…—8 градусов, днём около —5˚С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии ночью 16 ноября может пройти снег. В некоторых районах возможен гололед. Температура воздуха ночью может опуститься до — 12 °C, а днем столбик термометра может подняться до — 1 °C. На некоторых участках автодорог ожидается гололедица, снежный накат.

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