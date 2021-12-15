Москва, , 15:19 — REGNUM Стоит напомнить, что санкции на ввоз патронов из России были введены в сентябре 2021 года, а до этого они ещё некоторое время обсуждались, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Патрон Jaba-point.ru

«Для американских владельцев оружия любые разговоры о возможности ограничений на владение им — мощный стимул для пополнения домашних арсеналов.

Видимо, угроза остаться без дешевых боеприпасов для российских образцов вооружений, которые из-за хорошего соотношения цена/качество в США очень популярны, подстегнула покупки боеприпасов в срок.

На фоне такого спроса и оружейные магазины могли нарастить закупки. Кроме того, санкции не распространяются на долгосрочные контракты, заключенные до их вступления в силу.

Для многих оптовых поставщиков это могло стать хорошим стимулом заключить такие контракты с российскими экспортерами», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году поставки патронов и их составных частей из России в США в денежном выражении установили рекорд в новейшей истории России — с начала 1990-х годов.

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