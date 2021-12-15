Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM Полный пакет акций предприятия АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект» («ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект»), занимающегося строительством и модернизацией аэропортов, выкупили на торгах за 900 млн рублей. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Здание «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект» в Петербурге Auction-house.ru

На торгах продан 100% пакет акций «Ленаэропроект», из прогнозного плана федеральной приватизации на 2020−2022 года. Торги состоялись на электронной торговой площадке ЭТП РАД-Lot-online. В них приняли участие четыре претендента.

«Победитель торгов — АО «КРАСКО» — приобрел лот за 897,2 млн рублей (начальная цена — 855,2 млн рублей)», — отметили в РАД.

Акционерному обществу принадлежит шестиэтажное офисное здание площадью 5,7 тыс. кв. рядом со станцией метро «Балтийская», на набережной Обводного канала, 122Б. Штат института насчитывает 204 сотрудника. Выручка общества за 2020 год составила 489 млн рублей.

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