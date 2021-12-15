Уфа, 15 декабря, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Многие наработки Башкирии могут быть взяты на вооружение другими регионами России, в частности по «Скорой экспортной помощи». Об этом 15 декабря сообщила генеральный директор «Российского экспортного центра» Вероника Никишина в центре управления республикой в рамках Международной недели бизнеса, которая проходит в эти дни в Уфе.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

«Правительством России и институтами развития реализуется широкий инструментарий поддержки экспортеров и начинающих экспортеров. Несмотря на то, что с точки зрения инструментов все регионы находятся в одинаковых условиях, коллегам на местах удается выстроить работу эффективно, дополняя общие инструменты собственными решениями, практиками. Это говорит о том, что не только федеральные власти и институты, но и руководители регионов вносят свой вклад в создание экспортных возможностей для малых и средних предпринимателей», — приводит пресс-служба ее слова.

Никишина также отметила, что опыт регионов-лидеров может помочь развитию экспортной поддержки в других субъектах РФ.

«Регионам, региональной инфраструктуре важно обеспечить максимально эффективное использование всех инструментов, консолидируя все имеющиеся в распоряжении меры и инструменты, направляя поддержку на продукты, дающие наибольший результат с точки зрения выхода экспортера на внешний рынок. Именно эффективность использования инструментов отличает успешные регионы», — подчеркнула она, отметив, что второй задачей является поиск, описание и помощь в тиражировании «лучших практик» развития экспорта, поэтому важна помощь регионов, которые такими практиками могут поделиться.

Сообщается, что с 1 февраля 2021 году в Башкирии специалисты стали точечно выезжать по всей республике и вовлекать предприятия в международную торговлю. Во время выездов «Скорая экспортная помощь» диагностирует предприятия и продает идею экспорта.

«Консультационная помощь уже оказана 200 компаниям, это 16 крупных и 184 предприятия малого и среднего бизнеса», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства региона Андрея Назарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что экспорт товаров из Башкирии за девять месяцев текущего года составил 3,63 млрд долларов.