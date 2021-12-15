Тирасполь, 15 декабря, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Депутаты Верховного Совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) проголосовали за законопроект за ужесточение административной ответственности для водителей за вождение наркотическом опьянении. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровью жить!

Сообщается, что законопроект направил в парламент президент ПМР Вадим Красносельский. После его принятия водителю, севшему за руль после употребления наркотических средств без назначения врача, будет грозить не только штраф, но и лишение водительских прав сроком до одного года.

«Верховный Совет поддержал инициативу Президента. Поправки нацелены на то, чтобы обезопасить участников дорожного движения», — говорится в сообщении.

Законопроект принят в двух чтения. Поправки вступят в силу через 14 дней после подписания президентом республики.