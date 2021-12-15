Вашингтон, , 15:14 — REGNUM Палата представителей США приняла 14 декабря законопроект, который предполагает создание в рамках Государственного департамента специального офиса по борьбе с исламофобией во всем мире, сообщает 14 декабря The Hill.

На такой шаг законодатели пошли, после того как член палаты представителей республиканец Лорен Боберт заявила о том, что Ильхан Омар, первая выбранная в Конгресс женщина-мусульманин, может быть террористом.

В издании подчеркнули, что законопроект с большой долей вероятности будет заблокирован в Сенате из-за оппозиции со стороны Республиканской партии.