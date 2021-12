Лондон, , 16:30 — REGNUM Бывший участник и автор песен британской рок-группы Oasis Ноэль Галлахер рассказал, что он несколько раз получал предложения о создании мюзикла, посвященного распавшейся группе. Об этом 15 декабря информирует портал NME.

Ноэл Галлахер Christopher Johnson

В беседе с комиком Мэттом Морганом на его шоу в YouTube, Галлахер сказал, что в прошлом ему предлагали мюзикл исключительно о нем. «Идея мюзикла не раз приходила мне в голову», — сказал он. «У кого-то была идея исключительно о моей персоне, которая называлась «Все в бегах» (в переводе с английского Everybody Is On The Run), а затем появилась идея для другого проекта — уже об Oasis в целом».

Oasis распались в 2009 году после долгих ссор между братьями Галлахерами, но дискуссии о сценическом шоу, основанном на восхождении Ноэля и Лиама к славе с Oasis, ведутся уже долгое время. В разговоре с порталом The Sun в 2019 году, Ноэль рассказал: «Мюзикл? Люди говорят мне об этом последние лет 10. И, как ни странно, всегда одно и то же название — Live Forever».

«Я поговорил с одним английским парнем, который работает на Бродвее, и он сказал: «Ваш путь от грязи к богатству». И я подумал: «Тебе обязательно делать это так по-диккенсовски? Я никогда не носил никаких тряпок». Людям действительно нравятся такие истории, я знаю. Это [мюзикл] неизбежно произойдет в один прекрасный день. И однажды я пойду и посмотрю на это», — рассказал Ноэль Галлахер.

Как ИА REGNUM ранее сообщало, Галлахер также рассказал, как было «неловко», когда он сравнивал Oasis с The Beatles. После выпуска их чрезвычайно успешных первых двух альбомов — Definitely Maybe и (What's The Story) Morning Glory? — Ноэль утверждал, что группа «больше», чем The Beatles. Но годы спустя он сказал, что был «не в себе», когда сделал этот комментарий.

