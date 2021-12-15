Москва,
15 декабря 2021, 15:13 — REGNUM Считается, что предложение предоставить доступ к экспортным газопроводам «Роснефти» возникло как способ обойти ограничения, накладываемые на «Северный поток — 2» требованиями третьего энергопакета ЕС, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.
«Согласно введенным европейскими бюрократами правилам, Газпром не может использовать более 50% мощностей газопровода, поскольку это, якобы, дает ему монопольное положение.
Таким образом, если к трубе будет подключен ещё один экспортер, требования будут удовлетворены и Россия может суммарно поставлять в Европу больше газа.
Но пока вопрос поставлен на паузу, с одной стороны затягиванием сертификации газопровода немецкой стороной, с другой — попытками Газпрома оспорить применимость к нему требований третьего энергопакета.
Так что не думаю, что с началом реальных или номинальных поставок от «Роснефти» будут слишком спешить, соответственно, и подключение к трубе ещё какой-то компании не является перспективой ближайшего времени.
Хотя, это может быть запасной вариант на случай, если кандидатура «Роснефти» в качестве поставщика будет чиновниками Евросоюза по каким-то причинам забракована», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что независимые производители газа в России, не только «Роснефть», обращались в Минэнерго по вопросу либерализации доступа к экспорту трубопроводного газа.
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