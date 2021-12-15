Москва, 15 декабря, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Считается, что предложение предоставить доступ к экспортным газопроводам «Роснефти» возникло как способ обойти ограничения, накладываемые на «Северный поток — 2» требованиями третьего энергопакета ЕС, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Gazprom.ru Экспорт газа

«Согласно введенным европейскими бюрократами правилам, Газпром не может использовать более 50% мощностей газопровода, поскольку это, якобы, дает ему монопольное положение.

Таким образом, если к трубе будет подключен ещё один экспортер, требования будут удовлетворены и Россия может суммарно поставлять в Европу больше газа.

Но пока вопрос поставлен на паузу, с одной стороны затягиванием сертификации газопровода немецкой стороной, с другой — попытками Газпрома оспорить применимость к нему требований третьего энергопакета.

Так что не думаю, что с началом реальных или номинальных поставок от «Роснефти» будут слишком спешить, соответственно, и подключение к трубе ещё какой-то компании не является перспективой ближайшего времени.

Хотя, это может быть запасной вариант на случай, если кандидатура «Роснефти» в качестве поставщика будет чиновниками Евросоюза по каким-то причинам забракована», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что независимые производители газа в России, не только «Роснефть», обращались в Минэнерго по вопросу либерализации доступа к экспорту трубопроводного газа.

Читайте также: Ещё одна компания в РФ просит доступ к экспортным газопроводам «Газпрома»