15 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 16:50 — REGNUM Заявление замминистра обороны Российской Федерации Алексея Криворучко о том, что первый лётный образец новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник» производства Новосибирского авиационного завода (НАЗ) имени Чкалова совершил свою первую выкатку, вызвало реакцию в обществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 15 декабря в социальной сети Facebook.

Ударный беспилотник С-70 «Охотник» Geektrooper2

«Уже хорошо! Что-то же беспилотное у нас должно летать! Получилось выкатить — уже хорошо! Ура!» — издевается Александр П.

Многие пользователи оказались очень воодушевлены тем, что в Новосибирске сумели произвести реально работающий перспективный ударный беспилотник, который обязательно сыграет важную роль в обороноспособности Российской Федерации.

«Отлично! России очень не хватает своих беспилотников. Сбивать чужие мы научились, но пора уже нашей военной промышленности одолеть этот рубеж. Стыдно уже в современном мире без таких технологий», — написала Эльвира Н.

Пункт управления Bayraktar TB2 Цитата из видео «Реакция России и Германии после атаки беспилотника Bayraktar в Донбассе. Ответ Украины»

Некоторые комментаторы отмечают, что выкатка не означает ещё, что аппарат полетит, так что рано трубить в фанфары.

«Если его просто выкатили, значит, пока внутри ничего работоспособного нет, и когда будет — неизвестно. Нам просто форму его презентовали, может быть, очень качественную, но только лишь пустую болванку», — считает Ravil T.

Часть людей считает, что сотрудникам НАЗ следует работать не покладая рук, чтобы успеть произвести необходимое количество готовых «охотников», потому что на границы Российской Федерации с каждым днём оказывается всё большее и большее давление.

«А он взлетел? Удар по цели нанёс? Нет? Насколько уже веселят эти бесконечные планы, проекты, эксперименты, полушаги. Слышим каждый день о них. Когда мы увидим законченные дела?! Хватит кормить завтраками, надо страну в лидеры выводить!» — призывает Aster N.

«Этот аппарат обязательно доделают, и он будет работать, и даже будет отгружаться на экспорт, как и все подобные проекты. За день ничего никогда не делается, только ломается. Так что дайте время Новосибирску допилить свой беспилотник», — пишет Дмитрий Щ.

Ряд пользователей указывают на то, что производство БПЛА — это крайне сложная задача, которую готов выполнить лишь очень ограниченный список стран, включая, конечно же, Россию.

«Подобные технологии могут позволить себе лишь несколько стран, а полный цикл производства и вовсе лишь настроен в Китае и России. Всем остальным остаётся завидовать, белой или чёрной завистью!» — поделился своим мнением Oleg D.

Ударный беспилотник С-70 «Охотник» Mil.ru

Отдельные комментаторы отмечают, что Российской Федерации следует разрабатывать самые перспективные системы вооружения, потому что война будущего будет выиграна теми, кто одолеет соперника за счёт уровня технологий.

«Россия настороже. Конечно, важно и нужно вести диалоги, разговоры о мире, но суверенным странам бывшего СССР, как и Белоруссии, Азербайджану, Казахстану, необходимо думать об обороне всё время. Поэтому нужны перспективные виды вооружения, включая беспилотники», — отмечает Ирина Б.

Напомним, 14 декабря замминистра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко заявил в ходе совещания с руководством НАЗ об успешной выкатке первого лётного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник». Криворучко отметил, что это говорит о завершении сборки изделия в целом, об оснащении его всем необходимым бортовым оборудованием и о скором начале подготовки к его первому полёту.