Джакарта, 15 декабря, 2021, 15:08 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 205 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

По состоянию на 15 декабря в Индонезии подтвердили 4 259 644 носителя коронавируса.

Кроме того, коронавирусом в стране переболели 4 110 811 человек. За сутки побороть коронавирус смогли 237 человек.

В период с 14 по 15 декабря от COVID-19 в Индонезии умерли 9 человек. Всего эпидемия унесла жизни 143 969 жителей Индонезии.

Напомним, правительство Индонезии снова продлило действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали с 14 декабря 2021 года по 3 января 2022 года.