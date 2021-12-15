Москва, , 15:08 — REGNUM Законопроект о запрете вылова китообразных в культурно-просветительских целях вносится в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря, об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб («Единая Россия»).

Дельфины

Она напомнила, что на заседании Совета по правам человека президентом РФ поддержана соответствующая общественная инициатива.

«Прежде всего, она о запрете вылова китообразных в культурно-просветительских целях», — отметила Бессараб.

Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства в отношении китов, дельфинов и морских свиней.

Вместе с тем 4 марта 2021 года законопроект о запрете на добычу (вылов) морских млекопитающих в культурно-просветительских целях внесла в Госдуму депутат Светлана Бессараб («Единая Россия»).

«Добыча (вылов) в целях использования добытых (выловленных) водных млекопитающих в культурно-просветительских целях, а также организации зрелищно-развлекательных мероприятий в зоопарках, океанариумах, музеях, цирках и других организациях культуры запрещена», — говорится в документе.

Предлагается запретить вылов дельфинов, китов, касаток, тюленей, морских львов и котиков.

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