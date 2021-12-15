Казань, , 15:08 — REGNUM В Татарии за сутки вакцинировали против новой коронавирусной инфекции более 7 тыс. человек. Об этом 15 декабря сообщает республиканский минздрав.

Вакцина Business.ua

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Всего в регионе привили от COVID-19 на сегодняшний день 2 млн 238 тыс. 566 человек, за сутки прирост составил 7002 жителя. Оба компонента антиковидных препаратов получили 1 млн 857 тыс. 896 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 15 декабря зарегистрировали 41 134 случая заражения коронавирусом, выздоровели 34 183 пациента.

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