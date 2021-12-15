Кострома, , 15:12 — REGNUM Работников военной академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в Костроме незаконно отправили в простой из-за прививок от COVID-19. Об этом сообщает военная прокуратура Костромского гарнизона.

Военная академия РХБ защиты в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

Командование учебного заведения издало приказ, согласно которому с 28 июня по 1 сентября 2021 года 20 сотрудников были отправлены по домам, несмотря на наличие противопоказаний к вакцинации. Часть из них тяжело переболели ОРВИ и коронавирусом и имели медотводы.

После того как в ситуацию вмешался прокурор, трудовые права граждан были восстановлены. Им разрешили работать в академии и выплатили недополученный заработок в общей сумме более 280 тысяч рублей.

Напомним, что медики советуют делать прививку от коронавируса через несколько месяцев после выздоровления. В каждом конкретном случае срок действия антител, появившихся естественным образом, будет разным.

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