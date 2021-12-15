Красногорск, , 15:26 — REGNUM В Подмосковье объем инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года может составить 1,1 трлн рублей. Об этом 15 декабря сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвестиции Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, рост в годовом выражении ожидается в районе 5%.

«Наш объем инвестиций в основной капитал второй год уже составляет 1 трлн рублей. И в этом году наша задача была перешагнуть эту границу 1 трлн рублей», — сказала Зиновьева.

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