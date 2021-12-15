Москва, , 15:15 — REGNUM Многочисленные московские парки и скверы — популярные места отдыха у жителей столицы, и ее гостей. По данным статистики, ежегодно зеленые зоны города принимают больше 100 млн человек. Справиться с такой нагрузкой бывает непросто даже неприхотливой природе средней полосы, поэтому в наступающем году московские власти запланировали восстановительные работы в четырех крупных парках: двух участков будущего «Парка Яуза», «Кускове», «Битцевском лесу» и «Покровском-Стрешневе». Москвичи одобрили эти планы и проголосовали за них на сайте «Активный гражданин».

Благоустройство парка «Покровское-Стрешнево» Сайт Сергея Собянина

Больше всего голосов в поддержку начала работ получил «Битцевский лес» — 82% участников опроса высказались за восстановление его территории. Положительные голоса набрали и два пойменных участка «Парка Яуза», за каждый из них было отдано более 80% голосов. 78% респондентов высказались за реабилитацию лесопарка «Кусково», больше 70% — за идеи, которые планируется провести в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево».

— Главная задача запланированных работ — сохранение существующей экосистемы территорий, а также реабилитация и восстановление необходимых участков и водных объектов, — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников. — Работы будут проводиться с максимально бережным отношением к сложившейся природной составляющей.

Он пояснил, что при восстановлении парковых территорий не затронут заповедные места, памятники природы и другие ценные озелененные территории. Речь идет главным образом о ремонте и обновлении существующей инфраструктуры — детских и спортивных площадках, местах отдыха, дорожно-тропиночной сети. Основные точки притяжения будут созданы на периферии озелененных территорий, ближе к жилым домам. Также запланировано дополнительное озеленение, причем будут высаживать именно те сорта и породы, которые уже растут в этих местах.

У московского комплекса городского хозяйства богатый опыт в проведении мероприятий на различных парковых и озелененных территориях. В последние годы намного более удобными для отдыха стали, например, парк вокруг Северного речного вокзала, берег Москвы-реки в Капотне, несколько участков «Парка Яуза». Эти работы при полной поддержке жителей продолжатся и в 2022 году, но уже по новым адресам.

В частности, вокруг природно-исторического парка «Битцевский лес» появится буферное кольцо, которое обеспечит хорошие рекреационные возможности и одновременно защитит охраняемые территории в глубине парка. Жители близлежащих районов получат удобную и комфортную среду для отдыха, а городская экосистема — более надежную защиту от антропогенного воздействия.

Преображение ждет и «Покровское-Стрешнево» — там планируют сформировать пять функциональных «парков», каждый из которых будет решать собственную задачу. За общение с природой будет отвечать эколого-просветительский парк с экотропой и родниками. Историко-культурный парк вокруг храма и усадьбы Покровское-Глебово, восстановленный по историческим архивным чертежам, предложит посетителям аллеи и регулярный сад. В досугово-рекреационном парке будут работать кафе и пункты проката инвентаря, а в спортивном секторе можно будет заняться подвижными видами спорта. При этом основная, центральная часть парка так и останется природной зоной, здесь приведут в порядок существующие дорожки.

Продолжится и развитие «Парка Яуза», к нему постепенно присоединяются новые территории.

— Концепцию разработали с учетом онлайн-опроса местных жителей, — отметил Сергей Мельников. — Пожелания москвичей учли: в парке создадут беговые и велосипедные маршруты, а в пойме реки проложат экотропу. Между берегами сделают дополнительные мостики, а посидеть у воды можно будет на удобных деревянных пирсах.

Также в «Яузе» появятся общественное пространство с амфитеатром и кафетерием, центр активного долголетия и игровые городки для детей.

Последняя из запланированных к восстановлению территорий — лесопарк «Кусково». Музейную территорию одноименной усадьбы трогать не будут, но на территории уберут сухие и аварийные деревья, высадят новые кустарники и цветы. Также в «Кусково» планируется восстановить несколько историко-культурных объектов.

Московское правительство запланировало на 2022 год благоустроить в общей сложности более 50 общественных пространств. При этом к природным территориям отношение особое — как отметил недавно мэр столицы Сергей Собянин, в обсуждении проектов восстановления зеленых зон участвуют эксперты и проводятся опросы жителей. И только по итогам этих дискуссий принимают конкретные планы развития территорий.