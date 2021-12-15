Барселона, Испания, , 15:02 — REGNUM Аргентинский нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро завершил карьеру. Об этом 15 декабря он объявил на пресс-конференции.

Серхио Агуэро Oleg Bkhambri (Voltmetro)

33-летний футболист принял решение завершить выступления на профессиональном уровне из-за проблем с сердцем.

Напомним, в последний раз Агуэро выходил на поле 30 октября в матче «Алавесом», но был заменён на 41-й минуте. Позже было объявлено, что у него диагностирована тахикардия.

Агуэро перешёл в «Барселону» летом 2021 года. Он успел сыграть в пяти матчах за клуб и забил один гол — в ворота мадридского «Реала».

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