Красногорск, 15 декабря, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Темп роста объемов промышленного производства Подмосковья составляет 15%. Об этом 15 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

Промышленность

Годом ранее темп роста объемов промышленного производства региона составил 9%. При этом общий объем промышленного производства области составляет 3,4 трлн рублей, отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«В этом году на сегодняшний день мы имеем 15% темп роста объемов промышленного производства. Это один из лучших темпов в стране», — сказала Зиновьева.