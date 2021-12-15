Курган, , 15:01 — REGNUM В Курганской области Мокроусовский районный суд пересмотрел приговор по делу трёх бывших полицейских из Макушино. Об этом сообщает адвокат экс-полицейских Константин Акулич на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Адвокатская радость Обвинение: 27 эпизодов тяжких должностных и против правосудия. Признать виновным, 11 лет лишения свободы. Защита: оправдать. Приговор: 26 эпизодов — оправдать, по одному признать виновным, назначить наказание условно», — пишет защитник.

По данным СУ СКР по Курганской области, в 2015—2016 годах трое оперативных сотрудников для искусственного повышения личных показателей оперативно-служебной деятельности, путём уговоров и обещания материальных и иных благ склоняли подставное лицо, находящееся под стражей по другому уголовному делу, к оговору себя в совершении ряда преступлений, связанных с хищением скота, имущества односельчан, которые длительное время оставались нераскрытыми. Более того, якобы полицейским удалось уговорить это же лицо признаться в совершении незаконного приобретения и хранения трёх 5,6-мм длинных винтовочных патронов. В 2015 году полицейские, по версии следствия, за денежное вознаграждение привлекли ещё одно подставное лицо, которому дали указание нарвать дикорастущие растения конопли. Они же формально выявили и пресекли «преступление».

Версию следствия утвердила прокуратура. С ними согласился суд. Бывшие полицейские были приговорены в 2019 году к лишению свободы от пяти с половиной до четырёх с половиной лет, в зависимости от роли каждого в «преступной деятельности».

При этом бывшие полицейские свою вину не признали. Они настаивали, что в отношении них был совершён оговор со стороны задержанных, один из которых неоднократно судим. Экс-полицейские отправили жалобу в Курганский областной суд. Там дело передали обратно в прокуратуру. Из надзорного ведомства дело перекочевало в Макушинский районный суд, но там судьи взяли самоотвод, и дело ушло в Мокроусовский районный суд, который отправил дело в прокуратуру в связи с тем, что обвинительное заключение составлено с нарушениями.