Москва, , 15:01 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о водном хозяйстве России, особенностях строительства в зонах подтопления, наводнения, паводка и новых полномочиях регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Паводок © Сергей Кондаков

Законопроектом предусматривается уточнение определения понятия «водное хозяйство» — виды экономической и иной деятельности по изучению, использованию, охране водных объектов, а также по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Законопроект наделяет государственные и муниципальные учреждения полномочиями по осуществлению мероприятий в сфере изучения, использования и охраны водных объектов, предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Инициатива возлагает на органы исполнительной власти субъектов РФ с участием органов местного самоуправления полномочия по установлению или изменению границ зон затопления, подтопления, не обеспеченных инженерной защитой.

Уточняется перечень ограничений использования территорий, подверженных затоплению, подтоплению, устанавливается запрет на строительство в таких зонах объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод.

При этом прописывается возможность строительства объектов капитального строительства в зонах затопления, подтопления при обеспечении инженерной защиты объекта путем искусственного повышения поверхности земельного участка или устройства свайных фундаментов.

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