Калуга, , 16:01 — REGNUM Совместный проект специалистов туристической сферы и калужских музыкантов получил признание на Восьмом фестивале-конкурсе туристских видеопредставлений «Диво России» 2021. Об этом 15 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию туризма в Калужской области.

Фрагмент музыкального клипа «Трава у дома», снятый на фоне калужского Государственного музея истории космонавтики Цитата из видеоклипа «Трава у дома»

При поддержке туристско-информационного центра «Калужский край» было снято два музыкальных клипа на песни «Калуга — Новогодняя столица России 2021» и «Трава у дома». В проектах приняли участие калужские артисты Павел Селезнёв (автор слов, музыки, а также исполнитель песни «Калуга — новогодняя столица России 2021»), Роман Азатов (партия бас-гитары и саксофона в клипе «Калуга — новогодняя столица России 2021», аранжировка и исполнение советского хита «Трава у дома»), певица Юлия Ефремова, оркестр современной музыки Jazzatov Giga Band (исполнение советского хита «Трава у дома»). Права на исполнение популярного советского хита были получены непосредственно у правообладателей, представителей авторов Владимира Мигули и Анатолия Поперечного.

Коллаборация представителей музыкальной и туристической сфер региона оказалась успешной. 9 декабря на церемонии награждения Восьмого фестиваля-конкурса туристских видеопредставлений «Диво России» 2021, проходившей в Нижнем Новгороде, оба музыкальных проекта Калужской области стали лучшими в своей номинации. Песня «Калуга — новогодняя столица России 2021» заняла первое место в номинации «Музыкальный клип», клип на популярную советскую песню «Трава у дома», снятый на фоне Государственного музея истории космонавтики в Калуге, попал на вторую строчку той же номинации. Следует отметить, что данная номинация была впервые выделена в конкурсе «Диво России» — таким образом, Калужская область стала лидером в новом формате представлений туристического потенциала региона — музыкальных клипах. 16 декабря песня «Калуга — Новогодняя столица» появится на всех цифровых платформах и будет доступна на альбоме «С Новым годом, Калуга!»

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